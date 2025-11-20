«Яндекс» привлек академика РАН для эксперимента по развитию сознания у ИИ

«Яндекс» (MOEX: YDEX) начал эксперимент, цель которого — понять, могут ли у искусственного интеллекта появляться собственные устойчивые предпочтения и «точка зрения», не заимствованная у людей, рассказали в компании. Исследование проводится совместно с нейробиологом и академиком РАН Константином Анохиным.

На предварительном этапе ученые убедились, что базовая модель без дополнительного обучения таких предпочтений не формирует. Следующий шаг — приступить к основному циклу, где нейросеть будут стимулировать к рассуждениям и рефлексии. ИИ начнет обучаться на собственных размышлениях — например, отвечая на вопросы о «любимом цвете» и объясняя свой выбор. В Яндексе рассчитывают получить первые результаты до конца года.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов отметил, что обучение нейросетей на собственных рассуждениях может приблизить их к появлению подлинных, а не «навязанных» взглядов. По его словам, такие эксперименты важны и для нейробиологии, поскольку позволяют изучать работу упрощенной модели разума. Компания обещает максимально открыто публиковать отчеты по проекту и его результаты.