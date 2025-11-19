За сутки Белгородскую область атаковали 74 БПЛА; зафиксированы разрушения

ВСУ за последние сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области, используя не менее 74 беспилотников и 15 боеприпасов. Пострадавших нет, но были повреждены восемь жилых домов и столько же автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Самые серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе. В селе Дунайка получили разрушения автомобиль и частный дом, в селе Дорогощь — хозпостройка и два частных дома, в селах Гора-Подол и Рождественка — по одному автомобилю. В Грайвороне из-за сброса взрывного устройства с беспилотника пострадали частный дом, забор другого дома и гараж. Всего по муниципалитету выпустили семь боеприпасов и 17 беспилотников.

Также многоквартирный дом (МКД) был поврежден в поселке Красная Яруга. В населенном пункте также пострадал автомобиль, в селе Илек-Пеньковка — газовая труба на предприятии. В целом Краснояружский округ подвергся атакам восьми боеприпасов и 12 БПЛА.

Еще один МКД получил разрушения в селе Казинка Валуйского округа. Там же повреждены линия электропередачи, административное здание и два коммерческих объекта. В селе Посохове пострадали частный дом и газовая труба, в городе Валуйки — помещение предприятия, в селе Тулянка — частный дом. Суммарно округ атаковали 16 дронами.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали два человека. Были повреждены 14 жилых помещений и семь транспортных средств.

Кабира Гасанова