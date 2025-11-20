Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Казани почти все жильцы вернулись в квартиры после пожара в доме

После пожара в доме на ул. Лукина в Казани почти все жильцы вернулись в свои квартиры. Исключением стало одно помещение, где и произошел хлопок газа. Об этом сообщила пресс-служба администраций Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе проведенной экспертизы специалисты оценили нанесенный зданию ущерб и безопасность дальнейшего проживания. После решения комиссии по чрезвычайным ситуациям планируется проведение восстановительных работ для обеспечения целостности конструкции.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на балконе на седьмом этаже возник пожар, 11 человек были направлены в пункты временного размещения.

Анна Кайдалова