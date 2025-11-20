Хоккеист «Динамо» Готовец внесен в список травмированных до конца сезона КХЛ

Белорусский защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец помещен в список травмированных до конца сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

13 ноября в выездном матче против казанского «Ак Барса» 34-летний хоккеист получил повреждение. В пресс-службе «Динамо» отметили, что дополнительные обследования выявили «серьезную травму верхней части тела».В текущем сезоне КХЛ Кирилл Готовец провел 22 матча, не отметившись в них результативными действиями.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам 27 матчей клуб набрал 33 очка.

Таисия Орлова