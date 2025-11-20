Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об избиении девочки в Анапе

Конфликтом, произошедшим между подростками в Анапе, заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщает информационный центр СК РФ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Анапе возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения трех девочек-подростков на свою 13-летнюю сверстницу. Несовершеннолетние избили оппонентку руками по лицу и засняли процесс на видео, которое впоследствии опубликовали в социальных сетях. В настоящее время, по данным полиции Анапы, личности нападавших уже установлены.

Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Андрею Маслову отчитаться о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

София Моисеенко