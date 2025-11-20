Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тамбове депутат городской думы перешла в областную

Вакантный мандат в тамбовской областной думе получила депутат гордумы облцентра Любовь Шанина. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия региона. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Любовь Шанина

Фото: Тамбовская городская дума

Госпожа Шанина, как и покинувший облдуму Сергей Мягких, является членом реготделения партии «Родина». В гордуме она была председателем комитета по социальной политике, взаимодействию с общественными организациями, участниками СВО и членами их семей. В предыдущем созыве являлась первым зампредседателя.

Больше депутат официально нигде не работает в связи с выходом на пенсию. До 2013 года была замглавы Тамбова.

Сергей Мягких избрался в облдуму в 2021 году. Его полномочия были досрочно прекращены в конце октября по его же желанию.

Алина Морозова