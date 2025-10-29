Тамбовская облдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Мягких

В ходе сегодняшнего заседания депутаты Тамбовской областной думы одобрили прекращение полномочий Сергея Мягких. Из сообщения регионального парламента следует, что господин Мягких самостоятельно принял такое решение.

Сергей Мягких (на переднем плане)

Фото: Тамбовская областная Дума Сергей Мягких (на переднем плане)

Фото: Тамбовская областная Дума

В облдуму Сергей Мягких избрался в 2021 году. Был членом фракции партии «Родина» и председателем комитета по труду и социальной политике.

До работы в региональном парламенте господин Мягких избирался в городскую думу Тамбова. Еще ранее работал в муниципальном учреждении Цнинского сельсовета, который в конце 2022 года решением городских депутатов вошел в состав Тамбова.

Алина Морозова