Тамбовская облдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Мягких
В ходе сегодняшнего заседания депутаты Тамбовской областной думы одобрили прекращение полномочий Сергея Мягких. Из сообщения регионального парламента следует, что господин Мягких самостоятельно принял такое решение.
Сергей Мягких (на переднем плане)
Фото: Тамбовская областная Дума
В облдуму Сергей Мягких избрался в 2021 году. Был членом фракции партии «Родина» и председателем комитета по труду и социальной политике.
До работы в региональном парламенте господин Мягких избирался в городскую думу Тамбова. Еще ранее работал в муниципальном учреждении Цнинского сельсовета, который в конце 2022 года решением городских депутатов вошел в состав Тамбова.
