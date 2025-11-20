«Минсктранс» возобновил отправку автобусов в Литву после открытия границы

Государственное предприятие «Минсктранс» объявило о возобновлении регулярных автобусных рейсов из Минска в Вильнюс и Каунас после открытия границы со стороны Литвы. Также из Минска через Вильнюс можно будет доехать до Риги в Латвии, сообщил официальный Telegram-канал перевозчика.

Рейсы «Минск — Вильнюс — Минск» будут выполняться с отправлением от центрального автовокзала Минска в 04:30 и 08:30, а из Вильнюса – в 23:30 и 14:00. Автобусы по маршруту «Минск — Каунас — Минск» пойдут с 21 ноября в 07:30 и 11:00, из Каунаса – в 16:00 и 13:50 (начиная с 22 ноября). С вечера 20 ноября начнет курсировать автобус «Минск — Рига — Минск» через Вильнюс, отправляющийся из Минска в 22:00 и из Риги — в 22:00 следующего дня.

Билеты на рейсы доступны как в кассах автовокзала «Центральный» в Минске, так и на онлайн-платформах.

29 октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью сроком на месяц. В Вильнюсе объясняли решение борьбой с воздушной контрабандой сигарет, которая якобы угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ на это Минск приостановил пропуск литовских грузовиков, разместив на спецстоянках более 1 тыс. фур. Сегодня Литва открыла движение в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» на границе с Белоруссией.