Защитник ПСЖ Ашраф Хакими признан лучшим футболистом года в Африке

Марокканский защитник французского футбольного клуба «Пари-Сен Жермен» Ашраф Хакими получил приз лучшему игроку 2025 года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

В прошлом сезоне вместе с ПСЖ Ашраф Хахими выиграл чемпионат Франции и завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также он стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче, где ПСЖ разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0, защитник забил гол, который в итоге стал победным.

Церемония вручения награды прошла в марокканском Рабате. На премию также были номинированы египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и нигерийский форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен.

Таисия Орлова