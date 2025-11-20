Суд оставил под стражей предполагаемого «вора в законе» Гию Свердловского
Георгий Акоев, известный как Гия Свердловский и обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, останется под стражей. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 2 ноября 2025 года постановил заключить его под стражу на два месяца. Адвокат обвиняемого подал апелляцию в Свердловский областной суд, но она была отклонена. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Георгий Акоев останется под стражей до 30 декабря 2025 года.
Фото: Артем Путилов
Следствие считает, что Георгий Акоев, известный в криминальных кругах как Гия Свердловский, занимает высшее положение в преступной иерархии Свердловской области и является «вором в законе».
В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).
Как ранее писал «Ъ-Урал», в колонии, по предварительным данным, Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана.
