Суд оставил под стражей предполагаемого «вора в законе» Гию Свердловского

Георгий Акоев, известный как Гия Свердловский и обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, останется под стражей. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 2 ноября 2025 года постановил заключить его под стражу на два месяца. Адвокат обвиняемого подал апелляцию в Свердловский областной суд, но она была отклонена. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Георгий Акоев останется под стражей до 30 декабря 2025 года.

Следствие считает, что Георгий Акоев, известный в криминальных кругах как Гия Свердловский, занимает высшее положение в преступной иерархии Свердловской области и является «вором в законе».

В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).

Как ранее писал «Ъ-Урал», в колонии, по предварительным данным, Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана.

Мария Игнатова