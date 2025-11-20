«Т-Технологии» собираются выкупить 5% акций в рамках байбэка

Чистая прибыль «Т-Технологий» (в состав холдинга входят ТБанк, «Т-Страхование», «Т-Страхование будущего», МФК «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс» и другие) по итогам третьего квартала 2025 года составила 40,1 млрд руб. Это на 6,2 млрд руб. выше показателя годовой давности. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков (40,7 млрд руб.), опубликованным накануне «Интерфаксом».

При этом чистые процентные доходы группы в отчетном квартале выросли на 26%, до 130,7 млрд руб. С учетом создания резерва под кредитные убытки доходы составили 84,66 млрд руб., на 37% выше показателя прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 29%.

Кроме того, «Т-Технологии» завершили очередной этап консолидации миноритарного пакета акций ТБанка, в рамках которого часть миноритарных акционеров Росбанка (владели 0,14% капитала холдинга) получили акции ТБанка (0,03% УК). Всего к выкупу миноритариями может быть предъявлено 298 тыс. акций ТБанка, а общие затраты группы на эти цели не превысят 250 млн руб. Программа выкупа акций ТБанка будет действовать с 21 ноября 2025 года до 25 февраля 2026 года включительно.

Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 36 руб. на акцию. Также совет директоров инициировал новую программу выкупа до 5% акций «Т-Технологий», которая будет действовать до конца 2026 года. Приобретенные в рамках программы акции холдинг планирует направить на программу мотивации сотрудников. Сейчас в программе долгосрочной мотивации участвует более 1 тыс. сотрудников, планируется расширить количество участников до 1,5 тыс. сотрудников в течение несколько лет.

Ольга Базутова