К 100-летию Майи Плисецкой опубликовано неизвестное интервью балерины

«Ъ» опубликовал выдержки из интервью балерины Майи Плисецкой, записанного в Москве в 2012 году незадолго до ее смерти. Материал ранее не издавался: против выступал супруг артистки, композитор Родион Щедрин.

Интервью содержит воспоминания Плисецкой о детстве, семье, работе в Большом театре, гастролях и бытовых условиях артистов середины XX века. Балерина говорила об отношениях с педагогами, коллегами, а также делилась взглядами на моду, быт и сценические традиции в советское и постсоветское время.

Публикация приурочена к юбилейной дате — 20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой.

Подробнее — в интервью «Ъ».