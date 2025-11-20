В Казани завершили капремонт спорткомплекса «Ракета»
Завершился капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета» в Казани. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Фото: Пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана
Работы проводились по республиканской программе обновления спортивных объектов.
В здании полностью заменили внутренние инженерные сети, обновили систему водоснабжения, канализацию и электрику. Также выполнен ремонт кровли, проведена гидроизоляция фундамента, обустроены новые входные группы в бассейн и спортзал, благоустроена прилегающая территория.
Ранее сообщалось, что в Казани планируют провести капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета» за 34,6 млн руб.