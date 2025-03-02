На ремонт семи спортивных объектов в Татарстане выделили 190 млн рублей

В Республике Татарстан планируют провести капитальный ремонт семи спортивных объектов, начальная цена контракта составляет 190,3 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Самый крупный объем средств — 42,6 млн руб. — направят на ремонт спортивной школы «Арча» в Арске. В список объектов также вошли:

— Спортивная школа олимпийского резерва № 11 в Набережных Челнах за 38,8 млн руб.;

— Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в Советском районе Казани за 34,6 млн руб.;

— Футбольное поле и беговая дорожка в комплексе «Юность» в Муслюмово за 32,1 млн руб.;

— Спортивный комплекс «Нефтьче» в Бугульме за 24,9 млн руб.;

— Республиканская спортивная школа олимпийского резерва «Батыр» в Казани за 9,4 млн руб.;

— Спортивная школа Лаишевского района за 7,9 млн руб.

Работы включают строительно-монтажные мероприятия, приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территорий.

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 26 февраля и продлится до 6 марта. Итоги аукциона будут подведены 10 марта. По условиям контракта все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

Влас Северин