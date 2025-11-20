Александр Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до трех матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 904-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Минувшей ночью он отличился в домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерс».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. Помимо Овечкина в составе «Вашингтона» голы забили Алексей Протас и Энтони Бовилье; дубль сделали Райан Леонард и Том Уилсон. У «Эдмонтона» две шайбы забросил Дарнелл Нерс, по разу отличились Давид Томашек и Леон Драйзайтль.

Александр Овечкин забивает в третьем матче подряд. Всего в этом сезоне он набрал 16 очков (7 голов+9 передач) в 20 матчах.

В других матчах дня «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграл «Каролина Харрикейнс» в серии буллитов — 4:3. Две результативные передачи сделал российский форвард хозяев Данила Юров. Его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов записал в свой актив голевой пас. У «Каролины» передачей отметился нападающий Андрей Свечников.

Защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров отдал голевой пас в выездном матче против «Анахайм Дакс». Его команда уступила со счетом 3:4.

Таисия Орлова