Александр Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до трех матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 904-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Минувшей ночью он отличился в домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерс».

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. Помимо Овечкина в составе «Вашингтона» голы забили Алексей Протас и Энтони Бовилье; дубль сделали Райан Леонард и Том Уилсон. У «Эдмонтона» две шайбы забросил Дарнелл Нерс, по разу отличились Давид Томашек и Леон Драйзайтль.

Александр Овечкин забивает в третьем матче подряд. Всего в этом сезоне он набрал 16 очков (7 голов+9 передач) в 20 матчах.

В других матчах дня «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграл «Каролина Харрикейнс» в серии буллитов — 4:3. Две результативные передачи сделал российский форвард хозяев Данила Юров. Его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов записал в свой актив голевой пас. У «Каролины» передачей отметился нападающий Андрей Свечников.

Защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров отдал голевой пас в выездном матче против «Анахайм Дакс». Его команда уступила со счетом 3:4.

Таисия Орлова

Легенда №8

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу&lt;br> На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году&lt;br> На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»&lt;br> Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»&lt;br> 12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

