Депутаты утвердили бюджет ЯНАО на 2026 год с дефицитом 52,8 млрд рублей

Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло в первом и окончательном чтении бюджет региона на 2025 год. Поступления в окружную казну запланированы в сумме 355 млрд руб., объем расходов — в 407,9 млрд руб., размер дефицита — в 52,8 млрд руб.

Как сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, основными источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций (32,5%), налог на имущество организаций (32,5%) и НДФЛ (21,5%). Крупнейшими налогоплательщиками региона остаются «Газпром», НОВАТЭК, «Роснефть» и «Газпром нефть», на долю которых приходится около 70% поступлений доходов бюджета округа.

Госпожа Свинцова отметила, что власти направят на здравоохранение 78 млрд руб., на образование — 57 млрд руб., на социальную защиту населения — 53,5 млрд руб., на развитие транспортной инфраструктуры — 41 млрд руб. (расходы на дорожную отрасль — 32 млрд руб., субсидирование транспорта — 9 млрд руб.), на адресную инвестиционную программу — 40 млрд руб., на строительный комплекс и жилищную сферу — 37 млрд руб., на энергетику и жилищный комплекс — 37 млрд руб., на культуру — около 7 млрд руб., на спорт — 7 млрд руб. Объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам в 2026 году составит 133 млрд руб.

Альбина Свинцова подчеркнула, что несмотря на планируемый дефицит окружной казны 52,8 млрд руб., бюджет региона «сбалансирован». «Предстоящий период будет очень сложным, и судьба вновь будет проверять нас на прочность и профессионализм, но мы готовы к этим испытаниям. За эти годы мы научились управлять финансами в условиях штормов и принимать самые верные решения на благо ямальцев. Какие бы трудности ни возникали, мы выполним все социальные обязательства»,— заверила она депутатов.

Бюджет на 2025 год был принят заксобранием ЯНАО с параметрами 342,6 млрд руб. по доходам и 384,9 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 42,3 млрд. руб.

Василий Алексеев