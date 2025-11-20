Politico: США представят союзникам по НАТО план урегулирования на Украине

Министр армии США Дэниэл Дрисколл после визита в Киев проведет серию переговоров с союзниками по НАТО. На встречах господин Дрисколл представит им разрабатываемый Вашингтоном план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Фото: Karl DeBlaker / AP

Дональд Трамп направил господина Дрисколла в Киев, чтобы объяснить украинским властям новый подход к разрешению конфликта, добавляют источники Politico.

По данным Financial Times, предложенный план может включать отказ Украины от размещения иностранных войск и вооружения и передачу части территорий. Кроме того, от Украины могут потребовать признания русского языка официальным государственным в стране и предоставления официального статуса местному отделению Русской православной церкви. План, уточняют собеседники FT, США разрабатывают совместно с Россией. При этом, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва не получила от Вашингтона никакой информации о соглашениях по Украине.