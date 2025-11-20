«Известия»: «Газпром» продаст «Росхиму» нефтехимический комплекс в Башкирии

«Газпром» (MOEX: GAZP) до конца года продаст холдингу «Росхим» нефтехимический комплекс в Башкирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к «Росхиму» источник, а также собеседников, знакомых с планами обеих компаний. По их данным, сделка по продаже «Газпром нефтехим Салават» оценивается в 250–270 млрд руб.

По словам одного из источников, сделка позволит «Газпрому» покрыть убытки, связанные «с сокращением спроса на газ из-за утраты европейского рынка». Чистый убыток «Газпрома» по РСБУ в январе-сентябре составил 170 млрд руб. Это на 45% меньше год к году. Валовая прибыль выросла на 50% — до 1,26 трлн руб.

«Росхим» рассчитывает с помощью покупки актива увеличить присутствие на рынке. Цель компании — стать «лидером отрасли», отметил собеседник «Известий». Основное направление деятельности «Росхима» — производство диоксида титана, сульфата железа, серной кислоты и кальцинированной соды.

«Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтехимических комплексов России, основанный в 1948 году. Находится в Башкортостане. Компания производит более 150 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, полиэтилен, бутиловый спирт, серу и аммиак. Продукция поставляется во все федеральные округа страны, ее импортируют более 20 стран.