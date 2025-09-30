Ярославская областная дума приняла изменения в бюджет

На первом заседании осенней сессии 30 сентября депутаты Ярославской областной думы приняли изменения в бюджет текущего года и обсудили приоритеты бюджетного планирования на 2026 год.

Заседание Ярославской областной думы

Заседание Ярославской областной думы

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение корректировки областного бюджета, предложенное губернатором Михаилом Евраевым. Министр финансов Ярославской области Алексей Долгов рассказал, что собственные доходы бюджета оказались ниже, чем планировало правительство. В связи с этим доходная часть сокращается на 5,7 млрд руб., в том числе, на 5,5 млрд руб. за счет непроданных объектов недвижимости.

Депутаты указали на то, что при формировании бюджета необходимо отказаться от слишком оптимистичных ожиданий. Они предложили установить приоритет финансирования самых необходимых затрат, в том числе мер поддержки промышленности и МСП, чтобы сохранить устойчивость собственной налоговой базы региона.

«Расчеты доходов и расходов на 2025 год делались, исходя из предоставленного министерством экономического развития прогноза социального-экономического развития региона. На самом деле, сложно сегодня точно спрогнозировать результаты работы экономики, слишком много факторов влияет на ее работу. Но, безусловно, результаты работы этого года повлекут более осторожные подходы и министерства, и депутатского корпуса к формированию доходной части бюджета 2026 года. И уже, исходя из этих данных, надо будет очень внимательно заниматься формированием расходной части», — сказал председатель думы Михаил Боровицкий.

В проекте изменений бюджета было предложено сократить или перенести на следующий год часть расходов этого года. Это затронуло выплаты по трамвайной концессии, создание объектов туристической навигации, оборудование общественных катков. В то же время правительство предложило увеличить расходы бюджета на 3,1 млрд руб. для обеспечения социальных обязательств, расходов на СВО, капремонт коммунальных сетей и другие статьи. Учитывая все изменения, доходная часть бюджета 2025 года составит 142,4 млрд руб., расходная – 153 млрд руб. Дефицит областного бюджета составит 10 млрд рублей, который будут компенсировать за счет кредитных средств.

«Мы должны будем воспользоваться кредитными средствами, они помогут нам выровнять баланс нашего бюджета. При том, что уменьшается доходная часть бюджета, мы вынуждены увеличивать расходы, практически на 4 млрд рублей. Это связано с расширением программы поддержки участников СВО и членов их семей, необходимостью выполнения всех социальных обязательств, выполнением обязательств по росту фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, подготовкой объектов коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, софинансированием федеральных программ и решением ряда других вопросов, напрямую влияющих на качество жизни наших граждан», — сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.

Большинством голосов депутаты Ярославской областной думы проголосовали за предложенные губернатором изменения в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Антон Голицын