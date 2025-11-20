Воронежцы проговорили по таксофонам 35 тысяч минут с начала года

С начала 2025 года жители малых населенных пунктов Воронежской области проговорили по таксофонам «Ростелекома» свыше 35 тыс. минут. Общее время увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее часто таксофонами пользуются в поселке совхоза «Труд» Павловского района, деревне Михайловке Новоусманского района и поселке Орловка Хохольского района.

Большинство звонков абоненты совершали внутри региона. При этом треть всех вызовов пришлась на экстренные оперативные службы.

