«Впереди много интересных событий»

Вывод украинских войск из Донбасса и перспектива признания Крыма Америкой — СМИ сообщили подробности секретного плана России и США по украинскому урегулированию. Документ состоит из 28 пунктов. Владимир Зеленский фактически ответил отказом. По неофициальным данным, результатом этих действий стал срыв встречи делегации Киева с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Турции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка вокруг Украины может серьезно обостриться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Анкаре прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Что можно сказать точно, со ссылкой на официальную информацию, а не на газетные измышления: президент Украины говорил в основном о возобновлении обменов пленными и заключенными. Он надеется, что этот процесс удастся перезапустить. Что касается самого главного, мирного плана России и США из 28 пунктов, с которым не ознакомили ни Украину, ни Европу, Зеленский об этом ничего не сказал. Он лишь констатировал активизацию дипломатических усилий по достижению мира. Однако мир этот должен быть достойным и содержать гарантии безопасности. Президент Турции со своей стороны заявил о важности продолжения стамбульского процесса и необходимости контактов с Россией.

На этом фоне появилась конкретика относительно указанного выше документа. Сразу нужно подчеркнуть, что информация неофициальная, это по-прежнему откровения разных источников СМИ. Тем не менее все означенное очень напоминает «понимания, достигнутые на Аляске». Также это принято называть «планом Уиткоффа—Дмитриева». Все это было и раньше и Киевом неоднократно отвергалось. Можно, наверное, предположить такой вариант: расчет идет на то, что Зеленский уже не тот, он ослаблен скандалом и провалами на фронте и будет вынужден уступить, дабы избежать краха. С этим тезисом логично поспорить. Если Владимир Александрович ко всему вышеозначенному еще и согласится на подобные предложения, тогда крах точно неминуем. А может быть, смысл как раз в этом.

Итак, что же нам сообщают источники? Украине предлагается отказаться от Донбасса, от дальнобойного оружия, сократить армию вдвое, далее следует статус русского языка, прекращение иностранной военной помощи и так далее. Собственно, Зеленский свою позицию фактически обозначил на пресс-конференции с Эрдоганом, когда говорил о достойном мире и гарантиях безопасности — это значит нет. Также мы знаем, что Уиткофф отказался от встречи с украинской делегацией. Тогда как Зеленский вроде бы привез в Анкару свой план, согласованный с Европой и неприемлемый для РФ. Более того, договоренности Киева с Францией о военных поставках можно даже посчитать вызовом Америке, что, мол, справимся и без вас.

Между тем остается некоторая интрига. В украинской столице господина президента ожидает военная делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом и двумя четырехзвездными генералами — начальником штаба Армии Рэнди Джорджем и командующим американскими войсками в Европе и Африке Крисом Донахью. К слову, последний являлся координатором военной помощи Украине. Но не будем гадать, что они привезли в портфеле. Единственное, что можно сказать: это совершенно новый переговорный формат. Возможно, они подтвердят, что шансов у ВСУ нет, поэтому необходимо принимать указанный выше план таким, какой он есть. Иначе будет хуже. Или же наоборот. Дальше продолжать нет смысла. В любом случае впереди много интересных событий.

Дмитрий Дризе