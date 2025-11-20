Ночью над Черноземьем средства ПВО ликвидировали 37 БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 65 дронов, в том числе 37 над Черноземьем. 18 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, три — над Липецкой и два — над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о ликвидации БПЛА над шестью районами региона и двумя горокругами. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждения на земле не зафиксированы.

Власти Липецкой области подтвердили информацию ведомства. Главы Белгородской и Тамбовской областей пока не прокомментировали атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 25 дронов. Пострадавших и разрушений не было.

