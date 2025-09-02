На Казанском вертолетном заводе прошел первый полет вертолета «Ансат» с двигателем ВК-650В. Судно может летать на расстоянии до 660 км. Вертолет может выполнять полеты при температурах от 45 до +50 градусов по Цельсию. Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что вертолету необходимо пройти сертификационные испытания для серийных поставок. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Первый полет импортозамещенного «Ансата»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Первый полет импортозамещенного «Ансата»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ