Первый полет импортозамещенного «Ансата»

В Казани состоялся полет вертолета «Ансат» с российским двигателем

На Казанском вертолетном заводе прошел первый полет вертолета «Ансат» с двигателем ВК-650В. Судно может летать на расстоянии до 660 км. Вертолет может выполнять полеты при температурах от 45 до +50 градусов по Цельсию. Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что вертолету необходимо пройти сертификационные испытания для серийных поставок. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов