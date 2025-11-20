Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
700 тысяч туристов посетили Ижевск за неполный 2025 год

За неполный 2025 год столицу Удмуртии посетило 700 тыс. туристов, что на 200 тыс. больше, чем за весь 2024-й. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на фоне принятия гордумой решения о введении туристического налога. Это произошло на очередной сессии сегодня, 20 ноября.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Напомним, турналог по ставке 2%, но не менее 100 руб. за сутки, начнет действовать в столице Удмуртии с 2026 года. Налоговая ставка на проживание будет расти ежегодно на 1 процентный пункт: к 2029 году она достигнет 5%. Гордума ожидает, что муниципальный бюджет ежегодно будет получать дополнительно 34,5 млн руб.

Налоговым кодексом РФ также определены категории граждан, за которых гостиницы не будут платить турналог. В частности, в этот список входят участники СВО, инвалиды первой и второй группы, Герои СССР. Местные представительные органы могут устанавливать дополнительные категории.

«В Ижевске в льготные категории включены беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также все жители Удмуртии. Кроме того, льгота распространяется на детей до 18 лет, прибывающих в Ижевск на спортивные соревнования»,— прокомментировала председатель комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства, экологии и реализации нацпроектов Марина Нужина.

Напомним, в январе минтуризма Удмуртии называло введение турналога «преждевременным и нецелесообразным» решением. Как «Ъ-Удмуртия» отмечали в ведомстве, отказ от сбора повышает конкурентоспособность республики в борьбе за российского туриста и лояльность к отдыху в Удмуртии у тех, кто только присматривается к возможности посетить регион. В 2025 году турналог ввели более 750 муниципалитетов в 63 регионах страны.

Подробнее об этом «Ъ-Удмуртия» писал в материале «А к нам дешевле».