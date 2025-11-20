Гордума Ижевска приняла решение о введении турналога

С 2026 года в Ижевске начнет действовать туристический налог по ставке 2%, но не менее 100 руб. за сутки. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы Ижевска на очередной сессии сегодня, 20 ноября. «За» проголосовало 28 народных избранников, «Против» — один. Двое воздержались.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Налоговая ставка на проживание одного гостя в столице Удмуртии будет расти ежегодно на 1 процентный пункт: если в 2026 году она составит 2%, то в 2029-м — уже 5%. Гордума ожидает, что муниципальный бюджет ежегодно будет получать дополнительно 34,5 млн руб.

Напомним, в январе минтуризма Удмуртии называло введение турналога «преждевременным и нецелесообразным» решением. Как «Ъ-Удмуртия» отмечали в ведомстве, отказ от сбора повышает конкурентоспособность республики в борьбе за российского туриста и лояльность к отдыху в Удмуртии у тех, кто только присматривается к возможности посетить регион. В 2025 году турналог ввели более 750 муниципалитетов в 63 регионах страны.

