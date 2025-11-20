Суд обязал подростка возместить ущерб за повреждение фонтана в Ярском районе

Глазовский райсуд обязал 16-летнего жителя поселка Яр и его родителей возместить ущерб за повреждение фонтана у КДЦ «Юбилейный». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ущерб составил 421 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ярского района Фото: пресс-служба администрации Ярского района

Подросток пояснил, что во время прогулки с друзьями решил сфотографироваться на фоне фонтана и случайно сломал его, не имея намерения повредить имущество. Суд установил, что ущерб был причинен в результате неумышленных действий и снизил сумму возмещения до 300 тыс. руб.

Напомним, о разрушении нового фонтана на площади «Ъ-Удмуртия» писал 10 мая. Объект был установлен на территории перед КДЦ весной 2024 года в рамках благоустройства: на участке выложили новую брусчатку, поставили скамейки, урны и фонари, а также установили камеру видеонаблюдения.

Анастасия Лопатина