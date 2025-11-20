А ВАЗ и ныне там: в Петербурге с июля было продано лишь 12 автомобилей Lada Iskra

За период с июля по октябрь текущего года объем регистраций новых автомобилей Lada Iskra в Петербурге составил 12 штук. По данным портала «Автомаркетолог», самым успешным для новинки оказался второй месяц осени, когда в городе на Неве было зарегистрировано восемь машин этой модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как, в свою очередь, отмечает AutoRun SPb, две трети регистраций за весь период продаж Lada Iskra в Петербурге пришелся на юридические лица.

На Петербург приходится 1,5% общероссийских продаж Lada Iskra. На Автозаводе Санкт-Петербург налажен выпуск этих автомобилей, в том числе с целью расширить предложение новинки в Северо-Западном федеральном округе.

В предложении у петербургских дилеров Lada более 20 новых автомобилей Iskra, в основном это седаны, однако есть и несколько экземпляров SW Cross.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Автозавод Санкт-Петербург приступил к сборке автомобилей LADA Iskra в сентябре 2025 года.

Андрей Цедрик