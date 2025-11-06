Власти ЮАР пытаются вернуть 17 сограждан из «котлов» на Украине

Власти ЮАР получили запросы о помощи от 17 сограждан, которые оказались в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, сообщает IOL.

По словам господина Магвеньи, уроженцы провинции Квазулу-Натал и Восточно-Капской провинции оказались на Украине в результате обмана. Мужчин в возрасте от 20 до 39 лет якобы привлекли обещаниями высокооплачиваемой работы, в итоге они вошли в состав украинских подразделений. И теперь они «оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе», добавил пресс-секретарь.

В президентской администрации напомнили, что гражданам ЮАР законодательно запрещено вступать в ряды вооруженных сил других стран. Президент Сирил Рамафоса распорядился расследовать обстоятельства вербовки сограждан.

«Правительство ЮАР ведет работу по дипломатическим каналам, чтобы вернуть этих молодых мужчин», — добавил пресс-секретарь президента.