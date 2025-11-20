ФСБ: спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в Telegram с помощью ИИ

ФСБ призвала россиян к бдительности в Сети, в особенности при использовании мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что «спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве» потенциальных исполнителей диверсий и терактов в России.

«Противник создает фейковые аккаунты в социальных сетях, для реалистичности наполняет их фотографиями и видео, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта», — заявил оперативный сотрудник УФСБ по ДНР (цитата по сообщению Центра общественных связей ФСБ).

В российской спецслужбе предупредили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены ... и понесут заслуженное суровое наказание».

Сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР по подозрению в подготовке убийства высокопоставленного офицера Минобороны РФ. По версии спецслужбы, задержанный собирался подарить военнослужащему британское пиво. в котором содержалось боевое отравляющее вещество. В ведомстве добавили, что мужчина в Telegram установил контакт с представителем украинской разведки.