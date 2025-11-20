В Рязани из-за обломков дронов ограничат движение в районе Московского шоссе

В Рязани автомобильное движение в районе Московского шоссе временно ограничат для ликвидации последствий атаки беспилотников. С дороги уберут обломки БПЛА, сообщили в опергруппе региона.

«В светлое время суток ... будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков», — сказали в опергруппе.

Также будет «ограничен проход граждан у некоторых городских объектов». Местным жителям напомнили о запрете снимать фото и видео последствий беспилотной атаки. Также граждан попросили не приближаться к обломкам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью в регионе отражали атаку дронов. По его словам, обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, на одном из промпредприятий произошел пожар.