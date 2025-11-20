В Рязанской области произошел пожар на предприятии после падения БПЛА

В Рязанской области ночью отразили атаку БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. Пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.

Также обломки упали в нескольких районах Рязани. Там тоже обошлось без жертв, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил господин Малков в Telegram.

По данным Минобороны РФ, над территорией региона было сбито в общей сложности 16 дронов.