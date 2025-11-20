Минтранс попросил регионы не запрещать, а развивать популярность электросамокатов

Властям регионов следует не запрещать, а продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в письме замминистра транспорта РФ Алексея Шило, с которым ознакомился “Ъ”.

Господин Шило разослал письмо властям всех регионов в середине ноября. В документе чиновник обращает внимание на «нерациональные запреты» по использованию СИМ в ряде субъектов. Он подчеркнул, что эта практика не соответствует рекомендациям ведомства и не согласуется с Транспортной стратегией РФ до 2030 года.

Вместо запретов замминистра посоветовал регионам «создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ путем интеграции в транспортную систему городов». Предлагается «содействовать» развитию сервисов аренды электросамокатов и других СИМ, не допуская избыточных ограничений, обеспечивая организацию для них парковочных мест.

Господин Шило попросил регионы до 25 декабря 2025 года направить Минтрансу информацию «о состоянии развития правового регулирования использования СИМ». В министерстве подтвердили “Ъ” подлинность письма, отметив, что неоднократно обращали внимание на проблему.

