Штат Миссури потребовал от Китая $25 млрд за ущерб от COVID

Генпрокурор американского штата Миссури Кэтрин Ханауэй в среду объявила, что власти штата попросили Госдеп официально уведомить Китай о планах изъятия активов китайского правительства. Об этом сообщает Associated Press. Штат намерен реализовать эти активы в рамках решения суда о взыскании почти $25 млрд с правительства КНР в качестве компенсации ущерба от пандемии COVID-19.

В своем иске на $8 млрд в 2020 году штат утверждал, что Китай активно запасался средствами индивидуальной защиты в первые месяцы пандемии, следовательно, знал о ее возможных масштабах. Именно эту часть иска признал апелляционный суд — уже после отклонения иска окружным судьей Стивеном Лимбо в 2022 году. Судья был вынужден согласиться с оценкой убытков Миссури и даже утроил сумму. Также он начислил 3,91% годовых, которые будут добавляться до самого момента уплаты.

Офис генпрокурора штата обратился в среду в федеральный суд с просьбой направить копии судебного решения в канцелярию госсекретаря для вручения правительству КНР. Список китайских объектов недвижимости еще дополняется.

Пекин отказался участвовать в судебном процессе, назвав иск абсурдным. Уже в 2025 году МИД КНР заявил, что действия китайских властей во время пандемии не подпадают под юрисдикцию США, и он не признает это постановление. Пресс-секретарь посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил в среду, что «иски о компенсации за пандемию, фабрикуемые определенными силами в США, игнорируют основные объективные факты и нарушают фундаментальные правовые принципы».

Эрнест Филипповский