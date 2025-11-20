УВЗ оценит вероятность сокращения рабочей недели по производственной обстановке
Вероятность перехода на неполную рабочую неделю будет оцениваться исключительно на основании производственной обстановки на Уралвагонзаводе (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область), передает пресс-служба предприятия. Так, компания получила по гражданскому направлению новый заказ на подвижной состав, продолжается работа по обеспечению контрактов на вагоны.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
На Уралвагонзаводе подчеркнули, что набор персонала на предприятие ведется постоянно, а потребность в высококвалифицированных специалистах и опытных рабочих, в том числе с дефицитными специальностями, всегда высока. «Перенастройка производства и перепрофилирование части персонала для исполнения наиболее приоритетных задач — совершенно обычная практика для любого крупного промышленного предприятия даже в самых благоприятных условиях. Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, Уралвагонзавод продолжает стабильную работу. В истории предприятия были как подъемы, так и спады. Но исторически УВЗ имеет сильные и устойчивые позиции, основанные на многопрофильности»,— сказано в сообщении.
В процессе оптимизации всем сотрудникам предложат другие должности, при этом они могут переобучиться на более востребованную в данный момент специальность за счет работодателя. В случае отказа от перевода или переобучения сотруднику гарантируются все причитающие ему выплаты.
Ранее исполнительный директор Уралвагонзавода, депутат Владимир Рощупкин опроверг информацию о сокращении сотрудников завода и назвал это провокацией. По его словам, сейчас на предприятие требуется 2 тыс. человек, рабочий коллектив расширяется.