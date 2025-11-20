Nvidia спрогнозировала объем продаж в следующем квартале в $65 млрд

Nvidia по итогам предыдущего квартала отчиталась о росте выручки в годовом выражении на 62% — $57,01 млрд. London Stock Exchange Group прогнозировала выручку $54,92 компании, передает CNBC. Вместе с тем разработчик графических процессоров ожидает около $65 млрд в следующем квартале, что также превысило средние ожидания аналитиков.

В течение первых девяти месяцев 2026 финансового года Nvidia вернула акционерам $37 млрд в виде выкупленных акций и денежных дивидендов, сообщается в финансовом отчете. По состоянию на конец третьего квартала у компании оставалось $62,2 млрд в рамках разрешения на выкуп акций.

Генеральный директор компании Дженсен Хуан во время телеконференции заявил: «Многие говорят о пузыре искусственного интеллекта, но с нашей точки зрения, мы видим нечто совершенно иное». Он подчеркнул, что технологии ИИ «проникают повсюду», обеспечивая устойчивый спрос на ускорители компании, передает Bloobmerg.

Акции Nvidia показали рост на 4% в конце торгов после публикации отчета. Финансовый директор Колетт Кресс допустила возможность превышения целевого показателя в $500 млрд выручки в ближайшие кварталы.