Лавров указал на схожие подходы Лаоса и России к мировой политике

Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для СМИ Лаоса. Ее текст, озаглавленный «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем», опубликован в четверг на сайте министерства. Глава российской дипломатии отметил совпадение подходов стран по множеству вопросов мировой политики, в том числе поддержку безусловного соблюдения принципов Устава ООН, процесса формирования многополярного мироустройства, а также противодействие стран «неоколониальным практикам».

Автор особо отметил поддержку Лаосом выстроенной вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии архитектуры региональной безопасности и сотрудничества, его усилия по продвижению партнерства России с ассоциацией. Также он заявил, что в РФ ценят контакты с БРИКС, ШОС (Лаос имеет в ней партнерский статус.— «Ъ») и ЕАЭС.

Перечисляя экономически значимые проекты, Сергей Лавров отметил перспективы возведения АЭС малой мощности при участии «Росатома». В работе с Лаосом заинтересованы «Русал», «РусГидро», «Группа ГАЗ». Рассматриваются пути налаживания железнодорожного сообщения между Владивостоком и Вьентьяном через территорию Китая. Также на повестке дня инициативы в сферах информационных технологий и освоения космоса.

Сергей Лавров в своем тексте напомнил, что на Женевской конференции 1954 года, положившей конец французскому колониальному правлению в Индокитае, СССР выступил гарантом нейтралитета Лаоса. В 1960-м с Лаосом были установлены дипломатические отношения. В период «необъявленной войны» помощь СССР во многом обусловила победу лаосских патриотических сил.

Эрнест Филипповский