В Мексике арестован организатор убийства мэра, чья смерть вызвала массовые протесты

Власти Мексики объявили об аресте подозреваемого в организации убийства мэра города Уруапан в штате Мичоакан, популярного оппозиционного лидера Карлоса Манзо. Его убийство, произошедшее во время публичного празднования Дня мертвых 1 ноября, вызвало в стране многочисленные акции протеста. Имя задержанного — Хорхе Амандо Н., сообщает Reuters.

По информации Министерства безопасности Мексики, расследование связывает этого человека с преступной группировкой, работающей на влиятельный картель «Новое поколение Халиско». Установить и арестовать организатора убийства удалось с помощью анализа телефонов других ранее задержанных подозреваемых.

Ранее, 9 ноября президент Мексики Клаудия Шейнбаум представила государственный план по борьбе с преступными группировками и ликвидации нарколабораторий и тренировочных лагерей. Операция, в которой будет задействовано 10,5 тыс. военнослужащих мексиканской армии, военно-воздушных сил и нацгвардии, оценивается в 57 млрд песо ($3,1 млрд). Усилия по борьбе с преступностью сосредоточат на территории штата Мичоакан, где и был убит Карлос Манзо.

