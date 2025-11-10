Мексика потратит $3,1 млрд на борьбу с организованной преступностью

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум представила государственный план по борьбе с преступными группировками и ликвидации нарколабораторий и тренировочных лагерей. Операция, в которой будет задействовано 10,5 тыс. военнослужащих мексиканской армии, военно-воздушных сил и нацгвардии, оценивается в 57 млрд песо ($3,1 млрд), передает Reuters.

Усилия по борьбе с преступностью будут сосредоточены на территории штата Мичоакан, «переживающего кризис безопасности». Планируется укрепить полицию штата и его генеральную прокуратуру штата. В регион будут отправлены вертолеты, самолеты-разведчики и беспилотники. План также включает в себя увеличение финансирования на социальное обеспечение, сельское хозяйство, инфраструктуру, туризм и занятость. Клаудия Шейнбаум намерена лично следить за реализацией плана и «каждые 15 дней отчитываться о результатах перед общественностью».

Озвученные меры по борьбе с оргпреступностью были выработаны после громкого убийства в штате Мичоакан. Вечером 1 ноября мэр города Уруапан Карлос Альберто Мансо Родригес был застрелен на площади перед десятками людей, собравшихся на празднование Дня мертвых. В результате атаки также пострадали член городского совета и телохранитель.

Штат Мичоакан известен как один из наиболее жестоких в Мексике и является полем битвы между картелями. Мансо Родригес ранее публично обращался к Клаудии Шейнбаум за помощью в борьбе с картелями. Господин Родригес находился под усиленной охраной с декабря 2024 года.

Влад Никифоров