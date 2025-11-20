Министры иностранных дел ЕС обсудят новые санкции против «теневого флота» РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 20 ноября рассмотрят дополнительные санкции в отношении судов, входящих «теневой флот» России. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Польша предложила активизировать взаимодействие со странами, регистрирующими суда «теневого флота», а также привлечь к контролю портовые государства и сервисные организации. ЕС уже провел масштабную дипломатическую работу со странами, под чьим флагом ходят суда, убедив многие из них исключить российские танкеры из реестров, пишет Bloomberg. Новые меры могут войти в 20-й пакет санкций ЕС.

Как пишет EUObserver, Франция и Германия предложили европейским ВМС останавливать суда без флагов и конфисковывать их.

Параллельно министры обсудят варианты финансирования Украины. Бельгия выступает против использования замороженных активов ЦБ РФ для кредитов Киеву, опасаясь правовых последствий. Альтернативные варианты — грант в €90 млрд или кредит под гарантии ЕС — сложно реализовать до марта, когда Украина столкнется с нехваткой средств, отмечает Bloomberg.