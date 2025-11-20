В Петербурге снова объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

На территории Санкт-Петербурга вновь объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи мокрым снегом и гололедицей на дорогах. С предупреждением выступила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По информации Росгидрометцентра, такой режим будет действовать в городе на Неве с 00:80 четверга до 19:00 пятницы, 21 ноября. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду, напомнили в пресс-службе Смольного.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Петербурге были зафиксированы первые случаи травмирования граждан из-за гололеда на улицах города. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили о шестерых пострадавших.

Андрей Цедрик