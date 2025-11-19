В Германии арестовали бизнесмена за незаконную поставку станков в Россию

В Германии задержан 55-летний бывший управляющий директор компании из района Тюбингена по подозрению в незаконном экспорте высокотехнологичных станков в Россию на сумму в несколько миллионов евро. Операцию по задержанию коммерсанта провели таможенные следователи. Они обыскали офисные помещения в земле Баден-Вюртемберг, а также объекты транспортной фирмы в Дуйсбурге, которая, вероятно, была замешана в экспорте оборудования.

По данным следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 года предприниматель организовал поставку пяти станков общей стоимостью около €1,7 млн. Оборудование отправлялось в Россию через третьи страны, чтобы обойти действующие санкции ЕС, передает DPA.

По ходатайству прокуратуры суд Штутгарта вынес ордер на арест фигуранта и постановил заморозить его активы на сумму около €1,5 млн. Согласно немецкому Закону о внешней торговле, за подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех месяцев до пяти лет, а в особо тяжелых случаях — от одного года до десяти лет.