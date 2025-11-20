Расходы на отделку новых бизнес-центров в Москве резко сократятся

В 2026 году вложения в ремонт и отделку новых офисов в Москве снизятся до 115,5 млрд руб., что на 26% меньше, чем годом ранее. Такие оценки привели в Manufaqtury. Падение связано с сокращением ввода офисной недвижимости: в следующем году в эксплуатацию планируется 544 тыс. кв. м, тогда как в 2025-м — около 750 тыс. кв. м.

Аналитики отмечают, что большинство бизнес-центров вводятся в режиме shell & core, то есть без отделки офисных помещений. Затраты на fit-out формируются позже, когда к проектам приступают арендаторы или покупатели. По данным RITM Project, стоимость ремонта офисов класса B составляет около 162 тыс. руб. за квадратный метр, класса A — 216 тыс. руб., в премиальном сегменте — до 294 тыс. руб.

По оценкам девелоперов, отказ от полной отделки на этапе строительства позволяет снизить риски, связанные с ростом стоимости работ, инфляцией и дефицитом рабочей силы. Кроме того, на ранних стадиях реализации проектов еще не определен пул арендаторов, их планировочные решения и требования к дизайну.

Большую часть расходов на ремонт — до 90% — несут будущие арендаторы или покупатели. В отдельных случаях отделку выполняет девелопер, однако эти затраты затем закладываются в условия аренды. Крупные компании все чаще используют комплексные решения по отделке от одного подрядчика, что позволяет сократить сроки и оптимизировать бюджет.

По прогнозу Nikoliers, в 2025 году спрос на офисные площади в Москве снизится: объем сделок сократится до 1,45 млн кв. м, что на 37% ниже показателя текущего года. На решения компаний влияют макроэкономическая неопределенность и рост арендных ставок, из-за чего часть проектов по расширению офисов откладывается.

