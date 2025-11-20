По кремам и континентам

Российские производители косметики после экспансии в СНГ, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию начали осваивать более удаленные направления. Так, производитель Estilab отгрузил первые партии своей продукции в Австралию. Поставки будут осуществляться через Вьетнам. На австралийском рынке российской компании придется конкурировать с сильными местными и азиатскими брендами, которые уже широко представлены в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российский производитель косметики Estilab поставил две партии продукции в Мельбурн (Австралия), рассказали “Ъ” в компании. Поставка организована через Вьетнам, на рынок которого компания вышла годом ранее. Средства, поставляемые в страну, ориентированы в основном на использование в салонах красоты, которые станут для Estilab первым каналом дистрибуции в Австралию. Также компания планирует продавать свою косметику в стране через маркетплейс Amazon.

Estilab основана в 2015 году Ириной Амосовой, Юрием Фесенко и Марией Дьячковой. По данным СПАРК, в 2024 году выручка основного юрлица компании — ООО «Эстилаб рус» — составила 1,3 млрд руб., увеличившись почти на 60% год к году. Чистая прибыль по итогам 2024 года выросла на 17%, до 201,6 млн руб. Производит косметику под брендами Icon Skin и De_Code. Продукция представлена на рынках Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Армении, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Вьетнама и Китая.

Российские бренды косметики сейчас активно выходят на международные рынки, но все же предпочитают не столь удаленные и сложные направления, сосредоточившись, например, на Ближнем Востоке или Юго-Восточной Азии, говорит член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. В Австралии Estilab может стать первопроходцем в своей отрасли, констатирует гендиректор инвесткомпании Atomic Capital Александр Зайцев.

В целом для российского бизнеса Австралия — нетипичное направление для экспорта. Это обусловлено как расстоянием, так и политикой: после 2022 года страна ввела против России несколько пакетов санкций, в которые попали в том числе крупные компании.

Estilab для выхода на австралийский рынок использовала стандартный экспортный контракт, пояснил “Ъ” директор компании по продажам Руслан Назаров.

Проблемой для компании на этом рынке может скорее стать высокая конкуренция. Австралия — страна с высокими доходами населения, и потребители там очень требовательны к качеству и позиционированию продукции. Местный рынок косметики сильно зависит от импорта из Азии, отмечает Александр Зайцев. Компании из Южной Кореи, Японии и Китая в последние годы превратились в глобальных лидеров, и соперничать с ними довольно сложно. Кроме международных игроков в Австралии популярны и локальные бренды: Aesop, недавно купленный L’Oreal, Jurlique, Sukin, Endota, Go-To Skincare и другие. У Estilab есть шанс закрепиться на этом рынке, но в качестве нишевого производителя, считает господин Зайцев.

Виктория Колганова