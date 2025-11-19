Наставник «Локомотива» о поражении от «драконов»: мы сами себя уничтожили

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли причиной поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских драконов» назвал потерю концентрации и неправильные решения на льду. Оценку игре он дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 19 ноября «Локомотив» на домашней арене уступил «Шанхайским драконам» со счетом 3:4 в овертайме. Ярославцы открыли счет, вели 3:1, а затем пропустили три гола подряд, в том числе в овертайме.

«Мы провели два отличных периода. Мы полностью контролировали игру. В третьем периоде наша концентрация рассеивалась, мы получали ненужные удаления, потери, плохое чтение игры. Мы отправили домой наших болельщиков, которые так нас поддерживали, очень расстроенными. Полная потеря концентрации стоила нам игры»,— сказал господин Хартли.

При этом «Локомотив» победил по броскам в створ: на счету ярославцев за матч их 49, у соперника — 14. По мнению наставника, при такой статистике матч был проигран ввиду двух факторов — хорошая работа вратаря соперника и ненужные удаления, а также неудачные решения.

«Мы сами себя уничтожили. Нужно отдать должное их вратарю, но нам нужно быть намного лучше. Все сводится к концентрации, принятию правильных решений, пониманию того, что нужно быть агрессивным, быть начеку. Мы как будто спали. Это тенденция последних трех-четырех игр»,— прокомментировал наставник и пояснил, что завтра команда вернется к работе над этой проблемой.

22 ноября «Локомотив» на домашней арене сыграет с хабаровским «Амуром».

По данным на 19 ноября ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. На счету команды 41 очко.

Алла Чижова