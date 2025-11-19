«Локомотив» вновь уступил «Шанхайским драконам»

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Шанхайским драконам» во второй раз за текущий регулярный чемпионат КХЛ. Матч в Ярославле завершился со счетом 3:4.

Фото: Андрей Иванов

«Локомотив» открыл счет на 1-й минуте матча, забил нападающий Максим Шалунов. Счет изменился лишь в середине второго периода: на 38-й минуте шайбу в ворота соперника забросил форвард ярославцев Байрон Фрэз. Он же в начале третьего периода дал «Шанхайским драконам» шанс отыграться, и гости его реализовали — в большинстве забил Ник Меркли.

Ярославцы забросили уже третью шайбу через минуту после гола гостей: отличился Егор Сурин. За последние 10 минут игры по шайбе забросили Ник Меркли и Гейдж Куинни. К концу основного времени счет стал 3:3, и игра перешла в овертайм. Победную шайбу в дополнительное время забросил игрок «Шанхайских драконов» Кевин Лабанк.

22 ноября «Локомотив» на домашней арене сыграет с хабаровским «Амуром».

Алла Чижова