Ротенберг будет строить жилые комплексы под брендом «Красная машина»

Корпорация «Остров первый» планирует совместно с вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом развивать проекты жилой недвижимости со спортивной инфраструктурой под брендом «Красная машина сити». Об этом на выставке MALLPIC в Сочи сообщил учредитель корпорации Булат Шакиров. Условия участия господина Ротенберга он не раскрыл. Представитель бизнесмена не ответил на запрос “Ъ”.

Корпорация «Остров первый» реализует проект насыпного острова в Сочи стоимостью около 1 трлн руб., где планируется строительство 1,5 млн кв. м недвижимости. Первый проект под брендом «Красной машины» предполагается в Подмосковье на участке площадью 10 га. По словам Булата Шакирова, проект включает 100 тыс. кв. м: от 50 тыс. кв. м жилья (четыре–семь этажей) до 5–20 тыс. кв. м спортивных сооружений, включая хоккейную инфраструктуру. Социальные объекты займут 30–45 тыс. кв. м.

Бренд «Красная машина» принадлежит компаниям «Спортконцепт» и «Красная машина». Первая связана с ЗПИФ «Фонд развития российского спорта», вторая до 2025 года контролировалась Федерацией хоккея России и впоследствии перешла к ООО «СМ Групп».

Инвестиции в пилотный проект оцениваются в 10–15 млрд руб., отмечают в Ricci и NF Group. Окупаемость может составить восемь–десять лет. Партнер Est-a-tet Владимир Моребис отмечает, что крупные проекты в Подмосковье требуют долгого возврата вложений: «На возврат средств, вложенных в строительство городов-спутников, уходит минимум десять лет». Средняя цена новостроек в регионе, по данным «Метриум», составляет 208,95 тыс. руб. за кв. м.

