Девелопер заиграет в хоккей

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг может принять участие в строительстве жилых комплексов под брендом «Красная машина». Строительством объектов с развитым спортивным ядром займется корпорация «Остров первый». Вложить в пилотный проект в Московской области потребуется не менее 10 млрд руб., а сроки его окупаемости могут растянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Корпорация «Остров первый» займется строительством жилых комплексов со спортивной инфраструктурой вместе с вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом. Об этом на выставке коммерческой недвижимости MALLPIC, проходящей в Сочи, рассказал учредитель корпорации Булат Шакиров. Они будут продвигаться под брендом «Красная машина сити», или Red Machine City. Условия участия и возможную долю господина Ротенберга в проекте Булат Шакиров не назвал. Представитель бизнесмена “Ъ” оперативно не ответил.

Корпорация «Остров первый» реализует проект по строительству насыпного острова в Сочи. Инвестиции в него оцениваются в 1 трлн руб. На острове предполагается строительство 1,5 млн кв. м недвижимости. Булат Шакиров ранее возглавлял Praktika Development, управляющую проектами на рынке коммерческой недвижимости, занимался развитием торгцентров.

«Красной машиной» в 1970-е годы в мировом спорте называли сборную СССР по хоккею из-за цвета формы, а также высокого уровня подготовки и слаженности действий в команде. Роман Ротенберг занимается воссозданием бренда. В сентябре 2025 года он анонсировал производство одноименных клюшек. Название «Красная Машина Юниор» носит основанная им детская спортивная школа.

Согласно onlinepatent.ru, брендами «Красная машина» или Red machine в разных вариациях владеют ООО «Спортконцепт» и ООО «Красная машина». Первое юрлицо контролируется ЗПИФ «Фонд развития российского спорта» под управлением УК «Апрель Инвестиции», следует из СПАРК. ООО «Красная машина» реализует товары Red Machine в интернет-магазине. До июня 2025 года структура контролировалась Федерацией хоккея России. Затем перешла ООО «СМ Групп» Павла Богачева и Владимира Бакастова. Последний ранее возглавлял магазины спортивного питания Vitawin. На рынке она ассоциировалась с Романом Ротенбергом (см. “Ъ” от 27 октября 2011 года).

Первый девелоперский проект «Красной машины», по словам господина Шакирова, планируется реализовать в Подмосковье.

Он не конкретизировал площадку, но пояснил, что это 10 га недалеко от Москвы: там запланировано строительство 100 тыс. кв. м. Примерно 50 тыс. кв. м из них — жилье, от четырех до семи этажей, 5–20 тыс. кв. м — спортивные объекты, включая инфраструктуру для хоккея, легкой атлетики, тенниса. Оставшиеся 30–45 тыс. кв. м займут социальные объекты. Булат Шакиров ожидает, что амбассадорами «Красной машины» станут хоккеисты.

Партнер Ricci Петр Виноградов предполагает, что инвестиции в первый проект составят 11–15 млрд руб. Оценка директора департамента земельных отношений NF Group Максима Чернядьева — 10–12 млрд руб. при окупаемости затрат в восемь—десять лет. Управляющий директор «Метриум» Руслан Сырцов добавляет, что средняя цена новостроек в Подмосковье составляет 208,95 тыс. руб. за кв. м.

По словам партнера Est-a-tet Владимира Моребиса, крупных девелоперских проектов в Подмосковье мало из-за потенциально долгой окупаемости.

На возврат средств, вложенных в строительство городов-спутников, уходит минимум десять лет. В RedCat говорят, что доля затрат на инфраструктуру должна составлять 20–25% от стоимости строительства. Более высокий показатель возможен обычно при наличии субсидий или иных финансовых льгот. Владимир Моребис называет оптимальными вложения в инфраструктуру на уровне 7–10% от общего бюджета проекта, предельными — 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В RedCat поясняют, что из Москвы в регионы пока успешно выходили лишь крупнейшие застройщики, например ГК ПИК и «Самолет». Господин Сырцов отмечает, что выход застройщиков в регионы происходил в период ипотечного бума: сейчас их присутствие скорее сокращается.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев