Претендента на застройку возле железнодорожного вокзала Уфы оштрафовали на 20 млн рублей

Мировой судья судебного участка №1 по Уфимскому району оштрафовал на 20 млн руб. ООО «Стандарт плюс» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщила прокуратура Башкирии.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности стал эпизод уголовного дела в отношении учредителя и директора «Стандарт плюс» Рустема Сайдашева. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По мнению следствия, господин Сайдашев через своего знакомого пытался передать 10 млн руб. судье арбитражного суда Башкирии, который рассматривал иск «Стандарт плюса» о продлении договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемым Западным шоссе в Уфе.

Уголовное дело Рустема Сайдашева рассматривается в Уфимском районном суде. По данным «Ъ-Уфа», одним из основных свидетелей обвинения является предприниматель, депутат горсовета Уфы Иосиф Марач.

Олег Вахитов