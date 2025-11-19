Двух жителей Запорожской области осудили по делу о подготовке теракта

В Запорожской области двух местных жителей приговорили к шести годам колонии по делам о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным следствия, житель Мелитополя 1993 года рождения в октябре прошлого года по заданию Службы безопасности Украины забрал из тайника замаскированное под пластиковую бутылку самодельное взрывное устройство (СВУ) и хранил его у себя дома, ожидая дальнейших указаний. Затем он поместил его обратно в тайник. В октябре этого года житель села Веселое 1958 года рождения достал СВУ из схрона для совершения теракта. Обоих граждан задержали сотрудники ФСБ. В отношении них возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Суд приговорил обоих к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 20 тыс. руб.

«Со стороны спецслужб и воинских формирований Украины не прекращаются попытки вовлечения населения РФ в террористическую и иную противоправную деятельность… Лица, которые забирают из тайников какие-либо предметы, могут не знать, что именно они перевозят и хранят»,— предупреждают граждан сотрудники УФСБ России по Запорожской области.

Ранее в Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая принесла на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ в Симферополе православную икону с СВУ мощностью 1 кг тротила. По замыслу организаторов теракта, заявили в ФСБ, женщине была отведена роль камикадзе https://www.kommersant.ru/doc/7988665.

Александр Дремлюгин, Симферополь