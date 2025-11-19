Песков обвинил Украину в паузе в переговорном процессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорном процессе России и Украины была связана с проблемой на стороне Киева. Он отметил, что российская сторона готова продолжить переговоры по урегулированию конфликта.

«Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог»,— сказал господин Песков журналистам. В Кремле видят и читают сообщения зарубежных СМИ, отметил пресс-секретарь президента. По его словам, никаких «новаций» по переговорному процессу по-прежнему нет.

Между российской и украинской делегациями прошли всего три раунда прямых переговоров. Они состоялись в Стамбуле. Последний из раундов прошел 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленных и гражданских лиц. Также Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но власти Украины не отреагировали на эту инициативу, заявляли в Кремле.